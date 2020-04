L’emergenza Coronavirus continua in Italia e non ha risparmiato nemmeno il mondo del calcio. Infatti il primo calciatore positivo in Serie A al Covid-19 è stato Daniele Rugani, difensore della Juventus. Il giocatore fortunatamente è guarito, ma inevitabilmente ha contagiato la sua fidanzata, Michela Persico. La modella, secondo quanto riporta “Sportmediaset”, non è ancora guarita ed è incinta, inoltre è costretta a vivere separata dal suo fidanzato. Infatti Rugani al momento è al “J Hotel”, mentre la modella è a casa.