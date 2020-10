Il Palermo, nonostante il mercato chiuso, mette a segno il secondo colpo dagli svincolati, infatti dopo l’arrivo di Luperini svincolatosi dal Trapani, arriva anche Alberto Almici, terzino che si è svincolato dall’Hellas Verona. Il giocatore andrà a completare il reparto arretrato di Roberto Boscaglia, che non ha destato particolari sicurezze nelle prime 3 partite. In particolare col Teramo e con l’Avellino la difesa rosanero non ha brillato particolarmente, andando in difficoltà il più delle volte con Peretti adattato terzino contro la squadra abruzzese. Con la Ternana ci sono stati cenni di ripresa, dovuti anche al fatto che è rientrato il giovane Doda, ma con la squadra irpina una nuova ricaduta. Andiamo a conoscere un po’ meglio il nuovo giocatore del Palermo.

Alberto Almici è nato a Lovere l’11 gennaio 1993, calcisticamente muove i primi passi in un vivaio di un certo spessore, ovvero quello dell’Atalanta. Con i bergamaschi fa tutta la trafila delle giovanili per poi andare a fare esperienza in Serie B con Gubbio e Lanciano, dove totalizza 53 presenze in 2 stagioni. Nel 2013 si trasferisce al Cesena dove trova pochissimo spazio, ragion per cui a gennaio va al Padova, con la squadra biancorossa è autore di 17 presenze. Al termine della stagione continua a cambiare club, nei successivi 2 anni andrà prima a Latina e poi ad Avellino, dove non riuscirà a confermare quanto di buono fatto nelle prime 2 stagioni tra i professionisti. Il rilancio avviene ad Ascoli nel 2015, nella squadra bianconera resterà 2 stagioni e diventerà uno dei titolarissimi della squadra, con 66 presenze. Nel 2017 arriva la chiamata della Cremonese , anche qua riesce a confermarsi a buoni livelli e ottiene 25 presenze, tanto da destare le attenzioni di un club che punta alla Serie A come l’Hellas Verona. Nel 2018 appunto, si trasferisce negli scaligeri che al termine della stagione riusciranno a ottenere la promozione nel massimo campionato italiano. Almici contribuirà con 11 presenze e il primo gol in carriera, purtroppo per lui però, non verrà riconfermato al termine della stagione. Lo scorso anno milita nel Pordenone, autentica rivelazione del campionato cadetto. Con i neroverdi ottiene 19 presenze.





Per il Palermo si tratta di un gran colpo, visto che Almici ha giocato sempre il campionato di Serie B e non faticherà ad adattarsi alla Lega Pro. Il giocatore garantirà un po’ di esperienza in più rispetto al giovanissimo Doda, a cui probabilmente farà da chioccia. L’ex Pordenone va a completare un reparto difensivo che sulla carta è uno dei più solidi del girone. Chissà se sarà subito protagonista nella sfida contro il ripescato Bisceglie.