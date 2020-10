Intervenuto ai microfoni di “Radio Sportiva”, Maurizio Pellegrino, Direttore dell’Area Sportiva del Catania, si è espresso così in merito agli obiettivi della squadra etnea:

«Il club sembrava essere definitivamente fallito, poi alcuni imprenditori hanno salvato una storia e una città importante. Dobbiamo rimettere a posto i conti, quasi 50 mln di debiti cercando di essere competitivi. La stagione è iniziata bene, 3 gare positive, anche se abbiamo dovuto cambiare il campo. Stiamo ripristinando anche il nostro stadio.





Penalizzazione? Confidiamo nel ricorso, 4 punti ci sembrano troppi. Obiettivi? Non facciamo proclami, teniamo i piedi per terra e guardiamo alle cose in modo equilibrato e con umiltà. Con questi ingredienti tutto può essere raggiunto»