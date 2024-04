Palermo-Parma, sono già seimila i biglietti venduti

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui biglietti venduti in vista della gara tra Palermo e Parma.

Cresce l’attesa per capire quanti saranno i tifosi che venerdì sera proveranno a trascinare il Palermo nel big-match contro la capolista Parma. Dopo i pareggi contro Sampdoria e Cosenza, i rosanero sperano in un Barbera formato bolgia per venire a capo della squadra più forte del campionato.

Con il Parma vicino alla promozione in Serie A, la partita rappresenta non solo una sfida di alto livello per il Palermo ma anche un’opportunità per i tifosi di fare la differenza, spingendo la squadra in un momento cruciale della stagione. L’entusiasmo dei tifosi è essenziale per trasformare lo stadio Renzo Barbera in una vera e propria roccaforte per il Palermo.

Sebbene la vendita dei biglietti abbia avuto un inizio lento, la risposta positiva recente, con più di 6.000 tagliandi già venduti, è un segnale promettente. Con l’aggiunta degli abbonati, è probabile che lo stadio raggiunga una partecipazione vicina o superiore alle 20.000 persone, creando l’atmosfera di una bolgia che potrebbe intimorire gli avversari e infondere coraggio ai rosanero. L’importanza di un pubblico numeroso e appassionato non può essere sottovalutata in incontri di questa portata, dove il supporto dei tifosi può spesso influenzare l’esito della partita, dando ai giocatori una spinta morale aggiuntiva e aumentando la pressione sugli avversari.

Palermo-Parma: biglietti in vendita. Info e prezzi