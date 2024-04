Palermo-Parma, Pecchia: «Sarà una bella partita in un ambiente trascinante»

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” prima del match contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«C’è stato un cambio di allenatore e modulo, il Palermo ha una rosa altamente competitiva al di là delle scelte di Mignani, ha tutte le possibilità per giocare in qualsiasi modo. Ritengo una squadra con giocatori esperti e di qualità e un ambiente trascinante, questo fa della gara di oggi una bella partita. Cosa abbiamo avuto in più del Palermo? Continuità di un percorso che va avanti da più tempo, questo ci ha permesso di aggiustare tante cose e migliorarci».