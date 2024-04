Palermo-Parma: disordini all’esterno del Renzo Barbera (FOTO)

Disordini all’esterno del Renzo Barbera a pochi minuti dall’inizio di Palermo-Parma.

Gli agenti della polizia si sono schierati in tenuta antisommossa a pochi metri dalla rotonda di piazza Alcide De Gasperi.

Circa un centinaio di tifosi rosanero incappucciati si stavano dirigendo verso piazza leoni, da dove sono passati i supporters del Parma, perché convinti che con loro ci fossero i tifosi del Catania. La polizia sarebbe intervenuta con delle cariche di alleggerimento per fermare i possibili scontri. Lancio di bottiglie contro le forze dell’ordine tra via Croce Rossa e via del Carabiniere. Un’auto è stata data alle fiamme.

