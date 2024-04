Palermo-Parma, Mignani: «Affrontare la prima della classe è stimolante, vogliamo batterla»

Michele Mignani ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” nel pre-gara di Palermo-Parma rilasciando le seguenti parole:

«Difficoltà? Sono tante, incontri la prima della classe che ha fatto bene lo scorso anno e che quest’anno ha mantenuto lo stesso allenatore al quale vanno fatti i complimenti per il grande lavoro, per noi giocare contro la prima è uno stimolo per provare a batterla. Nostre risorse? Il Palermo ha le sue risorse, nella prima parte ha fatto bene e nell’ultimo periodo non ha raccolto quanto sperato, bisogna buttare linfa nuova ed energie positive. Questo campionato è complicato, ogni partita ha delle insidie. Nelle ultime giornate tutte le squadre hanno bisogno di punti, noi dobbiamo essere positivi e ritrovare la vittoria che manca da tempo».