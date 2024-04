Palermo-Parma: lo spogliatoio rosanero è pronto (FOTO)

Questa sera andrà in scena uno dei big match della 34^ giornata del campionato cadetto: Palermo-Parma. La sfida del “Renzo Barbera” sarà accompagnata da circa 20mila presenze sugli spalti, con il tecnico Mignani in attesa della sua prima vittoria in rosanero.

Lo spogliatoio dei rosanero è già pronto. A mostrarlo è lo stesso club rosanero mediante una stories su Instagram. Le maglie sono posizionate in attesa che i rosanero comincino la loro preparazione pre-match. In alto la foto.