Palermo-Parma, il doppio ex Zaccardo: «Vorrei vederle entrambe in A. I rosa pagano la poca continuità»

Intervistato dal giornalista Alessio Alaimo su “TMW” l’ex rosanero Cristian Zaccardo ha commentato il campionato di serie B, la gara tra Palermo e Parma in programam questa sera, ma non solo.

Ecco le sue parole:

«Tre anni e mezzo a Parma, quattro a Palermo. Obiettivamente i gialloblu sono vicini a centrare l’obiettivo, il Palermo ha qualche difficoltà. Vorrei vederle entrambe in Serie A. Il Palermo ha pagato la scarsa continuità dei risultati. Mi dispiace non essere andato all’inaugurazione del centro sportivo per via di un impegno precedente. Spero che la squadra possa battere le rivali ai playoff. Su chi punto per il secondo posto? Avrei detto la Cremonese ma ha perso un po’ di punti per strada. C’è il Como che è tra le prime come monte ingaggi, se non perde punti per strada è la squadra favorita».

«La due giorni di Champions ha regalato emozioni, tenendo tutti col fiato sospeso. Ho visto il PSG e il Real Madrid, due bellissime partite. Il Real è favorito per la storia e per l’allenatore, un vincente anche un pizzico fortunato. E il binomio giusto. Cambi dirigenziali e in panchina in Serie A? Il calcio è bello e dinamico perché in poco tempo cambia tutto. Tutto può succedere. Tante squadre hanno ancora obiettivi da raggiungere. A fine campionato si vedrà».