Palermo-Parma, biglietti oltre quota ventimila. Ora si spera in un boom finale

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Palermo e Parma e i biglietti finora venduti.

Il Palermo, guidato da Mignani, si prepara per una partita cruciale contro la capolista Parma, in un contesto in cui i tifosi rosanero sono pronti a sostenere la loro squadra nonostante la sfida possa non essere decisiva per la stagione, data la posizione già abbastanza consolidata in classifica. Nonostante non si preveda un record di presenze, la partecipazione dei tifosi è comunque significativa, con una previsione di affluenza che supera i 20.000 spettatori, avvicinandosi alla media stagionale del club.

La costante presenza di un pubblico numeroso al Renzo Barbera non solo testimonia l’affetto e la passione dei tifosi palermitani, ma offre anche un quadro visivo e un’atmosfera che molti club della Serie A potrebbero invidiare. Questo supporto costante potrebbe rivelarsi un fattore chiave per il Palermo nella partita contro il Parma, offrendo un ulteriore stimolo alla squadra per cercare una prestazione che possa trasformarsi in un punto di svolta per il finale di stagione.

Palermo-Parma: biglietti in vendita. Info e prezzi