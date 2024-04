Insigne centrò la promozione in A. Sedotti e abbandonati dai gialloblù, in sei vanno a caccia della rivincita

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su alcuni giocatori rosanero che oggi contro il Parma avranno di fronte anche parte del loro passato. Si tratta di Brunori, Di Francesco, Insigne, Pigliacelli, Traorè e Stulac.

Stasera, per alcuni giocatori del Palermo, il match contro il Parma rappresenta una particolare occasione di rivalsa. Sono sei i rosanero che in passato hanno vestito la maglia dei ducali, ma nessuno di loro ha lasciato un’impronta indelebile a Parma, essendo stati impiegati solamente per brevi periodi. Questo contesto aggiunge un ulteriore livello di motivazione per questi giocatori, che vedono nella partita di oggi un’opportunità per dimostrare il loro valore contro il loro ex club. Uno dei casi più emblematici è quello di Brunori, che pur avendo fatto parte del Parma nel 2018, è stato rapidamente girato in prestito e poi venduto definitivamente, senza mai avere la chance di affermarsi.

Su tutti, chi ha ricordi più felici della compagine gialloblù è senza alcun dubbio Roberto Insigne che a Parma ha festeggiato una promozione in serie nel 2018 andando a segno con 5 gol in 32 partite. Promozione che l’attuale numero 11 rosanero ha soltanto sfiorato, perché è stato subito ceduto al Benevento prima dell’esperienza al Frosinone. Nei suoi trascorsi, Insigne contro il Parma non è mai riuscito a segnare o a vincere e stasera è l’occasione giusta per riscattare questo trend, considerato che potrebbe partire dall’inizio.

Anche Di Francesco ha una storia simile, essendo stato acquistato dal Parma nel 2013 ma senza mai debuttare, finendo per passare attraverso una serie di prestiti prima di lasciare definitivamente il club. Pigliacelli, acquisito dal Parma dopo essere cresciuto nella Roma Primavera, ha seguito un percorso di prestiti continuo fino a trovare stabilità altrove.