Palermo-Parma 0-0: le pagelle del match

Va in archivio la gara tra Palermo e Parma, match valido per la 34^ giornata del campionato di Serie B. Al 90′ la sfida tra le due squadre termina con il risultato di 0-0.

PIGLIACELLI 6: Gioca solo i primi 45′ perché nel secondo tempo il Parma non si fa mai vedere dalle sue parti. Compie solo due interventi, il primo su un tiro dalla distanza da parte di Di Chiara, con la sfera che viene deviata quel tanto che basta per finire in angolo, il secondo su un colpo di testa Delprato. Nella ripresa è inoperoso.

DIAKITÈ 6: Gioca, ancora una volta, da braccino di destra e non demerita affatto. Non soffre particolarmente gli attacchi avversari e tutta la ripresa la gioca con un giallo sul groppone che non gli fa perdere la lucidità.

LUCIONI 6: Si rivede dopo la squalifica, guida con grande personalità il reparto difensivo, il Parma delle sue parti non è mai pericoloso.

NEDELCEARU 6: Un po’ a sorpresa, Mignani lo preferisce a Ceccaroni e lui lo ripaga con una buona prestazione nella quale non rischia mai. Man prova a puntarlo, qualche volta va in leggero affanno ma non rischia quasi mai, se non una volta quando interviene in maniera precisa sulla sfera.

DI MARIANO 6: Esce, dopo il trentesimo, dal campo in barella per infortunio dopo uno scontro con Estevez. In quei pochi minuti che gioca oggi non si risparmia, impegnandosi in entrambe le fasi ma non sempre è preciso nei cross. La sua stagione, con tutta probabilità, finisce qui.

dal 33′ BUTTARO 5,5: Entra a freddo per Di Mariano, non ha chiaramente le stesse caratteristiche perché più difensivo. Ha la più grande occasione della gara per i suoi, ma da pochi passi sbaglia e calcia fuori.

HENDERSON 5,5: Ottimo pressing da parte del centrocampista scozzese, prova qualche lancio lungo per gli inserimenti dei compagni. Purtroppo non riesce ad inserirsi con continuità e con pericolosità.

dal 69′ SEGRE 5,5: Anche questa volta parte dalla panchina e quando entra pare con il piglio giusto, ma ha poco tempo per incidere in una gara molto bloccata.

GOMES 5,5: Il soltio gestore di palloni, difatti da lui passano tutte le azioni dei rosa. Non perde mai la lucidità ma non inventa giocate particolari.

LUND 6: Un po’ quarto di difesa, un po’ quinto di centrocampo. Molto guardingo o attento alla fase di copertura. Non supera quasi ma la metà campo difensiva, dialoga molto bene con Di Francesco. Sembra aver ritrovato smalto.

DI FRANCESCO 6: Molto movimento tra zona centrale del campo e l’esterno sinistro. Fornisce un’altra buonissima prestazione non risparmiandosi mai. Funziona molto bene la catena di sinistra con Lund.

MANCUSO 5,5: Ci prova in quasi tutte le maniere ma non riesce a fare male alla difesa del Parma.

dal 69′ TRAORÈ 5: Schierato al fianco di Brunori non incide, non crea nessun pericolo e non sfrutta a dovere la velocità che dovrebbe essere la sua arma migliore.

BRUNORI 5,5: Sfrutta la presenza di Mancuso e si muove su tutto il fronte offensivo. Ha una grande occasione che prova a sfruttare con una girata al volo.

Dall’89’ COULIBALY SV

MIGNANI 5: Porta a casa un altro pareggio, che arriva contro la prima della classe, che non è da buttare via. La squadra oggi gioca una buona fase difensiva. Forse l’infortunio di Di Mariano cambia il suo piano partita.