Palermo, padre prende a mazzate la figlia col fidanzato: denunciato per lesioni

Singolare quanto accaduto domenica mattina a Pallavicino e raccontata da “PalermoToday”.

Un padre scopre la figlia quindicenne in camera da letto insieme al fidanzato e dopo essere andato su tutte le furie li prende entrambi a mazzate mandandoli in ospedale.

Entrambi hanno riportato lesioni su tutto il corpo e sono stati ricoverati a Villa Sofia dopo essere arrivati al pronto soccorso in codice rosso. L’uomo, invece, è stato denunciato per lesioni e maltrattamenti in famiglia. Alla luce di quanto emerso sono state attivate le procedure previste per i cosiddetti casi di “codice rosso”.

A lanciare l’allarme sarebbero stati i vicini dopo aver sentito le urla del padre. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe entrato in camera della figlia e l’avrebbe trovata in atteggiamenti inequivocabili insieme al ragazzo. In preda alla rabbia avrebbe afferrato un oggetto contundente trovato in casa e avrebbe iniziato a picchiare tutti e due colpendoli anche alla testa. Da qui il trauma cranico riportato dalla ragazza, evidenziato dagli accertamenti eseguiti in ospedale. Da chiarire invece come si sia procurata una ferita da taglio a un piede.