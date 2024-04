Palermo, morto Nicola Corsino: papà dell’ex rosa Giammarco

Come si legge su “Gds.it” è morto all’età di 67 anni Nicola Corsino, molto conosciuto a Bonagia perchè proprietario per possedere il bar Torre di Bonagia, uno dei principali posti di ritrovo del quartiere e non solo.

Corsino, oltre ad essere un imprenditore, era conosciuto anche per essere molto amico di Franco Franchi, il celebre attore palermitano morto nel 1992, tanto da essere stato il padrino di suo figlio, quando è stato cresimato in Vaticano, alla presenza di Papa Giovanni Paolo II.

Corsino inoltre è padre dell’ex giocatore del Palermo Giammarco Corsino.

A Giammarco e alla famiglia Corsino vanno le condoglianze della redazione di Ilovepalermocalcio.com.