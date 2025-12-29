Palermo-Padova: il backstage del match

Il Palermo ha condiviso sui suoi canali ufficiali il video del backstage della vittoria per 1-0 contro il Padova, partita giocata lo scorso 27 dicembre. La clip mostra i momenti salienti della gara, con un focus speciale sul gol decisivo di Pohjanpalo, che ha regalato i tre punti ai rosanero. Il video offre uno spaccato esclusivo degli spogliatoi, dei preparativi e dell’entusiasmo della squadra prima e dopo il match. Un’occasione per rivivere le emozioni di una vittoria fondamentale per il cammino del Palermo.

Ecco il video: