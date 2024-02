Palermo: «Orgogliosi di far parte della famiglia ECA» (FOTO)

Il Palermo annuncia di essere ancora presente nel network ECA (Europen Club Association), l’unico organismo indipendente per i club di calcio a livello europeo riconosciuto ufficialmente dalla UEFA e dalla FIFA. Ad annunciarlo è il club rosanero attraverso i propri profili social ufficiali:

«Siamo orgogliosi di far parte della @ECAEurope Family, festeggiando 500 club e continuando a crescere».

We are proud to be part of the @ECAEurope Family, celebrating 500 clubs and still growing 🤝🏼#WeAreECA pic.twitter.com/JoDrxjhjSp

