Crotone, Baldini: «Anche il mio Palermo perse a Foggia, ma da lì siam partiti»

Debutto amaro per Silvio Baldini sulla panchina del Crotone. La formazione calabrese ha perso ieri sera, in rimonta, per 2 a 1 sul campo del Foggia, subendo le due reti nei minuti finali. Di seguito un estratto delle parole dell’ex allenatore del Palermo rilasciate nella conferenza stampa post-partita:

«Se l’avessimo vinta non l’avremmo meritata, e quindi ci poteva stare che un episodio ci portasse sul binario sbagliato. Dispiace perchè questi ragazzi si sono allenati bene, siamo venuti a giocare qui come se fossimo in casa, siamo stati squadra fino all’85’ dominando il campo ma senza costruire mai qualcosa di importante. Sono cose che succedono, bisogna accettare la sconfitta e guardare avanti. Anche col Palermo ho perso a Foggia, sembravamo una squadra di stupidi ma da lì siam partiti».