C’è in atto uno scontro in Consiglio Comunale dopo l’ordinanza firmata dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando. La nuova regolamentazione, entrerà in vigore domani e prevede il divieto per gli esercizi di vicinato di vendere, per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione prima delle 8 e dopo le 20; divieto che, secondo quanto riporta “Blogsicilia.it”. non si applica agli esercizi di vicinato che siano anche laboratori artigianali di produzione (gastronomie, gelaterie, rosticcerie, etc.) a condizione che non siano in alcun modo utilizzati contenitori di vetro e a bar e ristoranti per il consumo immediato all’interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza. «A Palermo bisogna fare la pace con la testa e la pace con la città, dobbiamo capire se siamo in una fase di chiusura o se siamo in una fase di riapertura» ha detto il capo dell’opposizione in consiglio Comunale Fabrizio Ferrandelli.