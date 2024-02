Palermo, adesso sei da serie A! Como travolto 3-0 al “Barbera”

Termina 3-0 il match tra Palermo e Como al Barbera. Dopo metà primo tempo giocato sotto tono, i rosanero trovano al 35′ il gol con Brunori e da li cambia tutto. La squadra di Corini sfodera una bella prestazione trovando anche il raddoppio con Ranocchia nel secondo tempo e nel finale Di Francesco a mettere la parola fine al match. Como annichilito e incerottato con due calciatori portati via in barella, la squadra di Roberts non riesce a reagire alla furia di Di Mariano e compagni.

Ecco il racconto del match:

PRIMO TEMPO

A seguito di un minuto di raccoglimento per il crollo a Firenze parte il match. Il Como batte il calcio d’inizio. Al 3‘ il Palermo prova a dettare legge con una triangolazione Gomes-Segre-Ranocchia che però non riesce. Al 5‘ Aurelio recupera palla in difesa e di corsa cavalca la sua corsia, si perde però in un passaggio per Segre. Al 10′ Como pericoloso con Gabrielloni che da posizione defilata calcia direttamente in porta mandando la palla fuori. Al 12′ il Palermo conquista un calcio di punizione per un fallo di Bellemo che viene ammonito. Al 14′ lo stesso Bellemo tenta la conclusione che però non sorprende Pigliacelli, attento a intercettarla. Gioco fermo al 16′ per Baselli rimasto a terra dopo uno scontro di gioco, il numero 8 del Como lascia il campo in barella. Roberts effettua il primo cambio della gara mettendo dentro Konè.

Al 22′ Bellemo insiste e da fuori area tanta il tiro in porta che termina fuori. Al 24′ il Como conquista un calcio d’angolo: dalla bandierina va Strefezza che mette in mezzo ma trova Pigliacelli e respingere con i guantoni. Al 29′ il Como conquista un calcio di punizione per un fallo di Ceccaroni su Strefezza. Alla battuta va Verdi che calcia direttamente in direzione di Pigliacelli, la palla finisce fuori di poco. Al 44′ il Como va a segno con Gabrielloni, ma l’assistente alza la bandierina per off-side, scelta confermata anche dal Var. Al 34′ GOOOOOL PALERMO! Matteo Brunori viene servito dalla destra da Di Mariano e sblocca il match mandando in delirio il Palermo.

Al 36′ il Como prova a reagire e si riversa in attacco: Konè calcia di sinistro ma trova uno straordinario Pigliacelli a respingere in angolo. Al 41′ il Palermo trova il raddoppio: Di Francesco dalla fascia arriva in area e calcia in porta, Semper respinge, la palla viene pescata da Brunori che la manda in rete ma niente da fare, l’assistente segnala il fuorigioco. Al 45′ gioco fermo, anche Kone si fa male e lascia il campo in barella proprio come il Baselli. Al suo posto in campo Abildgaard. Al 45′-4′ Ceccaroni conquista un calcio di punizione: alla battuta va Ranocchia che crossa in area ma non trova nessun compagno ad intercettarla. Dopo sei minuti di recupero termina così il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Riprende il match al Barbera. Al 49′ il Palermo prova a ripartire in contropiede, ma l’arbitro ferma il gioco per palla fuori, si riparte da Pigliacelli. Al 51′ occasione clamorosa per i rosanero: Gomes servito da Ranocchia riesce a superare il portiere e a porta vuota non se la sente di calciare e passa a Di Francesco che non aggancia bene: palla persa e gol mancato. Al 55′ altro contropiede con Brunori che s’invola verso l’area ma Curto lo atterra e si becca il giallo. Punizione per il Palermo: calcia Ranocchia ma la palla si perde. Al 59′ il Como conquista un calcio d’angolo: Verdi alla battuta mette in mezzo ma la palla viene messa di nuovo in corner.

Al 63′ Palermo in avanti: Ranocchia crossa dalla destra ma Semper la intercetta. Al 65′ GOOOOOL PALERMO! Di Mariano mette in mezzo e Ranocchia insacca regalando il doppio vantaggio al rosanero. Roberts effettua un triplo cambio al 68′: dentro Chajia, Ballet e Nsame, Verdi, Gabrielloni e Curto. Al 72′ Corini manda in campo Vasic e Coulibaly al posto di Di Mariano e Ranocchia. Al 76′ Segre parte in contropiede, crossa in area ma Semper intercetta. All’81‘ il Palermo conquista un calcio di punizione. All’83’ GOOOOOL PALERMO!!! Grazie ad uno schema Di Francesco viene servito in area da Brunori e insacca la rete del 3-0. All’85’ Corini effettua doppio cambio: Soleri e Insigne rilevano Brunori e Di Francesco che lasciano il campo sommersi dagli applausi dei 31mila del Barbera. All’88‘ calcio di punizione per i rosanero per fallo su Vasic. Alla battuta va Insigne ma la palla s’infrange sulla barriera. Al 90’ spazio a Traoré al posto di Segre. Dopo tre minuti di recupero finisce così il match, Palermo 3 e Como 0.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 4 Gomes, 8 Segre (Dal 90′ Traorè), 9 Brunori (Cap.)(Dall’85’ Soleri), 10 Di Mariano (Dal 72′ Vasic), 14 Ranocchia (Dal 72′ Coulibaly), 17 Di Francesco (Dall’85’ , 18 Nedelcearu, 23 Diakité, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni. A disposizione: 12 Nespola, 13 Kanuric,6 Stulac, 7 Mancuso, 11 Insigne, 15 Marconi, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 53 Henderson, 70 Traorè, 80 Coulibaly. Allenatore: Corini.

COMO: 1 Semper, 2 Goldaniga, 5 Curto (Dal 68′ Chajia), 8 Baselli (Dal 17′ Konè) (Dal 45′ Abildgaard), 9 Gabrielloni (Dal 68′ Ballet), 14 Bellemo (Cap.), 21 Strefezza, 33 Da Cunha, 44 Ioannou, 90 Verdi (Daò 68′ Nsame), 93 Barba. A disposizione: 12 Bolchini, 3 Sala, 6 Iovine, 7 Chaija, 23 Gioacchini, 26 Odenthal, 27 Braunoder, 28 Abildgaard, 70 Ballet, 77 Nsame, 84 Cassandro, 94 Kone. Allenatore: Roberts.

ARBITRO: Aureliano (Bologna) AA1: Pagliardini (Arezzo) AA2: Ricciardi (Ancona) IV UFFICIALE: Vogliacco (Bari) VAR: Serra (Torino) AVAR: Meraviglia (Pistoia)

MARCATORI: Brunori al 35′; Ranocchia al 65′; Di Francesco all’83’

NOTE: ammoniti Bellemo, Curto, Di Mariano, Barba