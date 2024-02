Palermo-Como, niente coreografia per la Curva Nord: la protesta (FOTO)

La Curva Nord 12 prende posizione e non accoglierà l’ingresso in campo del Palermo con nessuna coreografia nel match casalingo di oggi pomeriggio contro il Como. Gli ultras rosanero hanno spiegato la decisione attraverso il seguente post su Facebook:

“Poteva e doveva essere una grande festa per spingere il Palermo alla vittoria…

In queste ore apprendiamo che la nostra coreografia (che prevedeva cartoncini ed un telone) non è stata autorizzata dagli organi competenti (VV.FF)

𝐏𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢 𝟏𝟓 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐢 𝐥𝐚 𝐍𝐎𝐑𝐃 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚̀…

Invitiamo tutti coloro che sono vicini a noi a rimanere in silenzio per protesta contro una decisione che a questo punto comprometterà ogni altra coreografia pensata fino a fine campionato…”