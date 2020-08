Il Palermo è alla ricerca del profilo ideale al quale affidare la panchina della squadra rosanero nel prossimo campionato di Serie C. Stando a quanto riferito da “Tuttoc.com”, il club rosanero starebbe valutanto, oltre al profilo di Boscaglia, anche il nome di Aimo Diana, ex calciatore rosanero che tanto bene ha fatto sulla panchina del Renate. In caso i rosanero virassero su Boscaglia, proprio l’Entella potrebbe puntare Diana.