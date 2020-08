Si riduce nuovamente il numero di nuovi positivi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati solo sette casi in più. Stando a quanto riferito dal bollettino del ministero della Salute, vi sono sei positivi a Catania e uno a Siracusa. Rimane a 39 il numero dei ricoverati in ospedale, con 3 quelli in terapia intensiva. In 246 sono in isolamento domiciliare: 285 gli attuali positivi al coronavirus.

Sono 3.305 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia; fermo, fortunatamente ormai da due settimane, rimane il numero dei decessi: 283. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 2708.