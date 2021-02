Il Palermo si trova in difficoltà e la classifica, che ad oggi dice undicesimo posto, lo dimostra. La squadra rosanero non conquista la vittoria dalla sfida dello scorso 9 gennaio in casa dalla Cavese. Dopo quella gara sono arrivati tre pareggi in cinque partite. La piazza è un po’ in subbuglio per questi ultimi risultati e gli striscioni apparsi all’esterno dello stadio Barbera ne sono la dimostrazione.

La dirigenza, insieme a Boscaglia, sta cercando una soluzione per uscire da questo stato di impasse. Proprio per questo nel pomeriggio di oggi, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il tecnico gelese si è recato negli uffici dello stadio di viale del Fante, dove ha incontrato il duo Sagramola-Castagnini.





L’incontro è servito, qualora ce ne fosse bisogno, per ribadire la fiducia da parte della società al tecnico (che pur volendo avrebbe delle difficoltà a cambiare allenatore vista l’attuale situazione economica), ma anche per cercare di dare una sterzata alla stagione del Palermo. La speranza del club è quello di farlo già sabato quando andrà in scena Palermo-Bisceglie che, almeno sulla carta, è una sfida abbordabile visto che l’avversario stazione regolarmente in zona play out.