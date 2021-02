Il match Palermo-Bisceglie programmato per sabato 13 febbraio alle ore 14:30 allo Stadio Renzo Barbera, valido per la 24.a giornata del girone C del campionato di Serie C, sarà trasmesso in chiaro. Pertanto sarà possibile guardare il match su “Antenna Sud” (Clicca qui per vederla in chiaro) oltre ovviamente il canale streaming di Eleven Sports, il cui sito di riferimento è elevensports.it.

Ma per poter guardare la gara, sarà necessario registrarsi gratuitamente sul sito e accedervi con le proprie credenziali però sarà necessario sottoscrivere un abbonamento o acquistare la singola partita. La gara sarà visibile anche su You Tube (Clicca qui) ma non sarà visibile su Sky.