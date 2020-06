Incredibile quanto successo a Palermo, dove è nata la bambina della donna in coma farmacologico per il Coronavirus. Secondo quanto riporta “La Repubblica” i medici dell’Ospedale Cervello hanno attuato il parto cesario con la donna che risulta ancora in condizioni critiche, ma che è riuscita a dare alla luce la bambina. Si tratta del primo caso in Italia di parto su paziente positiva in coma farmacologico. Fortunatamente la bimba sta bene, mentre rimangono critiche ma stabili le condizioni della donna originaria del Bangladesh.