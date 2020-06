«In questo caso, non dovrebbero iscriversi quattro squadre e bisogna considerare il fatto che benché ogni anno, puntualmente si dica che molte squadre non riusciranno a partecipare al campionato di serie C, nella stagione scorsa, in realtà, le defezioni sono state poche. Poi non saprei se a causa del Covid, si registrerà un notevole decremento. Ovviamente, lo stadio a norma rappresenta un requisito fondamentale per l’iscrizione e chi non è in regola, non potrà iscriversi. Basti pensare, a quello che accadde l’anno scorso al Cerignola. Per cui, in quel caso, laddove il Savoia fosse invece provvisto di tale requisito, è chiaro che si troverebbe in una posizione di vantaggio». Queste le parole dell’ex amministrato delegato del Catania, Pietro Lo Monaco, rilasciate ai microfoni di “Oplontini.com” in merito alle possibilità di ripescaggio del Savoia.