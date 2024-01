Tuttosport: “Palermo-Modena, domani si chiude l’affare Soleri? Le ultime”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla trattativa tra Palermo e Modena e l’affare Soleri che domani potrebbe concludersi. Il quotidiano riporta anche le trattative del giorno in B.

Gli emiliani lasceranno partire Falcinelli solo dopo aver chiuso per la punta Edoardo Soleri che può lasciare il Palermo. Domani al Barbera si affrontano le due squadre e si potrebbe chiudere l’affare. Modena interessato anche al centrocampista Simone Santoro in C col Perugia ma che conosce la B.

Il Brescia si fa sotto per il terzino sinistro Christian Dell’Orco che può lasciare il Perugia in C, su di lui però cè anche lo Spezia. Ufficiale, il fantasista uruguaiano Gaston Pereiro passa dal Cagliari alla Ternana. L’Ascoli annuncia l’arrivo in prestito dall’Odense del difensore finlandese Sauli Vaisanen. La Feralpisalò ufficializza l’attaccante lituano Edgaras Dubickas il Pisa ha spostato il suo prestito dal Catania in C ai gardesani.

Il Cosenza annuncia l’arrivo del difensore ghanese Bright Gyamfi era al Potenza in C ma aveva fatto la B con Benevento e Reggina. Il Cosenza vuole il centrocampista Paolo De Angelis scuola Roma, 7 presenze nel Brindisi in C. Il Lecco ha depositato i tre contatti di chi arriva dal Foggia in C: il centrocampista Romano Frigerio il portiere argentino Joaquin Dalmasso entrambi acquistati mentre l’attaccante Giacomo Beretta arriva in prestito. E sono ufficiali gli arrivi in bluceleste dal Lecce del trequartista polacco Marcin Listkowski e del difensore svedese Zinedin Smajlović entrambi in prestito.