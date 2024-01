Tuttosport: “Dopo il Palermo anche la Cremonese molla Seck”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul mercato del Torino con Palermo e Cremonese che hanno mollato Seck.

Con la Cremonese sembrava tutto fatto, e in effetti l’accordo per il passaggio dell’ex spallino in grigiorosso resta in essere, tuttavia l’uomo mercato dei lombardi nonché ex difensore anche dei granata Simone Giacchetta ha preso tempo. Il tecnico Giovanni Stroppa, subentrato sulla panchina della Cremonese dopo l’esonero di Davide Ballardini, sta attentamente valutando l’operazione. Non può sbagliare scelta, alla luce del chiaro intento di passare di categoria.

Lo stallo in riferimento all’operazione da chiudere con la Cremonese, e i tentennamenti del Palermo che per primo si era mosso per il giocatore, hanno spinto Vagnati ad allargare gli orizzonti. Arrivando nelle ultime ore a intessere una trattativa con il Rizespor, club quinto classificato nel campionato turco e quindi a ridosso delle posizioni – le prime quattro – che garantiscono l’accesso alle prossime coppe europee.

Senza dubbio, almeno in questo momento, la maglia granata sta stretta a Seck, e oltretutto una serie di vicende che esulano dal comportamento in campo ne sollecitano la partenza dal Fila. Prima il coinvolgimento nel caso del revenge porn, quindi l’incidente automobolistico alle 3 di notte lo hanno allontanato da uno tifoseria che ultimamente, quando impiegato dal tecnico croato, non ha esitato a riservare a Seck sonori fischi. Bene per tutti, quindi, procedere con l’uscita dell’attaccante. Per il quale in una prima fase del mercato si è fatto sotto il Palermo. I rosanero tuttavia non hanno poi affondato il colpo. E la storia si sta ora ripetendo con la Cremonese, mentre un interesse è stato manifestato anche dal Venezia. In questo caso il senegalese andrebbe ad accasarsi alla corte di Vanoli, l’allenatore che piace al Torino in assenza del prolungamento del contratto e quindi del rapporto con Juric.