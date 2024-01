Palermo-Modena 4-2: le pagelle del match

Dopo la sconfitta di Cittadella il Palermo ritorna al Barbera vincendo 4 a 2 contro il Modena. I rosanero ottengono tre punti, ancora una volta, nei minuti finali grazie alla doppietta di Edoardo Soleri, che permette agli uomini di Corini di sfruttare alcuni risultati favorevoli arrivati dagli altri campi.

Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio:

PIGLIACELLI 5.5 – Incolpevole nel gol di Battistella ma poteva, probabilmente, fare di meglio sulla respinta che permette ad Abusio di firmare il 2-2. Poco preciso anche sul tiro da fuori di Riccio su cui si fionda Strizzolo, trovando però l’opposizione provvidenziale di Ceccaroni.

GRAVES 5 – Disputa un’altra partita da terzino e va molto in difficoltà. Si fa sorprendere diverse volte come in occasione del gol Abusio e non riesce ad essere propositivo in fase offensiva.

NEDELCEARU 5.5 – In alcune circostanze è molto attento ma si fa sorprendere dall’inserimento di Battistella in occasione dell’1-1 e anche in una punizione veloce battuta dal Modena, poi sventata da Ceccaroni.

CECCARONI 7 – Reagisce al pesante errore di Cittadella sventando diverse minacce e contribuendo al gol del 2-1 servendo Brunori con un bellissimo lancio. Compie un intervento miracoloso nel primo tempo e poi sul 2 a 2, vietando a Strizzolo di sfruttare una respinta poco efficace di Pigliacelli sul tiro di Riccio.

LUND 5.5 – Altra partita non sufficiente da parte del terzino rosanero. Non commette errori particolari ma non effettua giocate degne di nota (dal 74’ Aurelio, s.v.)

SEGRE 7.5 – Ancora una volta veste i panni da bomber e segna un’altra rete importante. Sblocca la gara e disputa anche una partita di sostanza sfornando l’assist decisivo per il gol vittoria di Soleri.

GOMES 6 – In fase di ripiego funge da supporto alla difesa rosanero. Sbaglia qualche passaggio ma nel complesso disputa una partita sufficiente.

HENDERSON 6.5 – Prova di qualità e quantità da parte del centrocampista scozzese. Serve Segre con un bellissimo cross, vince diversi duelli in mezzo al campo ed è molto propositivo (dal 54’ Vasic, 6: mezz’ora propositiva da parte dell’ex Padova, che va anche vicino al gol vittoria).

INSIGNE 6.5 – Altra prestazione da grande trascinatore. Ogni volta che innesca i compagni sono guai per le retrovie dei canarini: propizia il gol di Segre innescando Henderson, serve diverse volte i compagni con lanci e passaggi precisi e si sacrifica anche in fase difensiva (dal 54’ Di Mariano, 6: A differenza della trasferta di Cittadella contribuisce positivamente alla gara mettendo in allerta la difesa avversaria).

BRUNORI 7 – Lotta, aiuta la squadra e trova il gol del secondo vantaggio rossonero sfruttando benissimo il lancio di Ceccaroni. Unica nota negativa il giallo per proteste che gli costa la trasferta di Catanzaro (dall’84’ Mancuso, 6,5: è sfortunato nei minuti finali in cui non riesce a spingere il pallone in rete ma fornisce l’assist a Soleri per il gol del 4-2)

DI FRANCESCO 5.5 – Nel primo tempo si dimostra più propositivo e più lucido, ma nella ripresa fa fatica ad imporsi pagando anche il crollo della squadra a seguito del gol di Abusio (dal 74’ Soleri, 7.5: le voci di mercato non ostacolano la sua voglia e determinazione di lasciare il segno. Realizza una doppietta fondamentale per il cammino dei rosanero).

CORINI 6 – Buon primo tempo da parte del Palermo ma nel secondo, come capitato in altre partite, spegne la luce dopo il gol subito. Nei minuti finali i rosanero alzano nuovamente il ritmo e trovano la vittoria grazie alla doppietta di Edoardo Soleri. La reazione è sicuramente arrivata ma il Palermo deve ancora migliorare alcuni dettagli per ambire con più convinzione alla promozione in Serie A.