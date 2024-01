Ancora Soleri! Palermo, vittoria da A. Modena battuto 4-2

Il Palermo batte 4-2 il Modena al Renzo Barbera. A sbloccare la sfida ci ha pensato il “solito” Jacopo Segre di testa grazie ad un assist di Henderson. Al 32′ gli ospiti hanno pareggiato i conti con Battistella.Ma il pari non è durato molto, perché al 36′ capitan Brunori riporta la squadra in vantaggio. Nella ripresa i canarini si fanno sotto e trovano il pari con Abiuso. Ma a regalare la vittoria al Palermo ci pensa il più discusso nel mercato di gennaio, ancora lui, Edoardo Soleri. Subentrato a metà ripresa il numero 27’ ha messo a segno un gol di cuore e grinta. Ma non si accontenta e allo scadere dei minuti di recupero raddoppia.

Di seguito il racconto della sfida:

PRIMO TEMPO

Pronti, via! I rosanero battono il calcio d’inizio e al 3’ si conquistano il primo corner: alla battuta va … ma la palla finisce direttamente tra i guantoni di Gagno. Al 5’ Lund dalla sinistra mette al centro ma trova Manconi a ribattere. All’8’ GOOOOL PALERMO! Un’azione da manuale orchestrata da Insigne porta Henderson dalla sinistra a crossare al centro dove pesca il “solito” Segre di testa che sblocca il match. Al 14’ gli ospiti provano a reagire riversandosi in attacco e conquistando un calcio d’angolo, alla battuta Zaro mette in mezzo ma la palla termina in rimessa dal fondo. Al 20’ i rosanero vanno a caccia del raddoppio conquistando due calci d’angolo che però non portano a nulla. Al 22’ ospiti pericolosi: Tremolada serve Battistella che a sua volta va di testa verso la porta ma la palla finisce fuori. Una partita ben amministrata dal Palermo nella prima mezz’ora. La squadra di Corini riesce a gestirla tentando più volte di trovare il raddoppio.

Raddoppio che non arriva, anzi. È il Modena ad andare a segno e pareggiare i conti al 32’ con Battistella che sfrutta un cross dalla destra di Ponsi e fa 1-1. Due minuti più tardi i rosanero provano a rispondere con Di Francesco che va in profondità calciando una palla che però finisce troppo alta. GOOOOL PALERMO!!! La risposta è arrivata forte e chiara al 36’ con Brunori che approfitta di una verticale di Ceccaroni per dare il via ad un’azione personale; il capitano rosanero entra in area e di destro spiazza Gagno riportando i suoi in vantaggio. Al 40’ Palermo ancora alla riscossa: Henderson effettua un gran recupero su un avversario e si porta in area, crossa in direzione del collega della parte opposta Lund; il numero 3 tenta un tiro-cross la trova Gagno ad intercettarla. Brividi al 45’: Tremolada dalla bandierina calcia direttamente in porta, bravo Pigliacelli a respingerla. Sul finale del primo tempo è assalto dei canarini alla porta rosanero: la squadra di Bianco conquista tre corner di fila con il solito Tremolada alla ricerca del gol. Al 45’+4’ Brunori prende un giallo pesante quanto evitabile, protestando per un presunto fuorigioco. Il numero 9 era diffidato e salterà la prossima.

SECONDO TEMPO

Il Palermo torna in campo con lo stesso 11 della prima frazione. Il Modena cambia Magnino per Strizzolo. Al 48’ Segre macina metri di campo fino a portarsi in attacco, mette in mezzo per Brunori ma la palla si perde. Al 53’ il neo entrato Strizzolo ci prova con una rovesciata in mezzo all’area, anche in questa occasione la sfera finisce fuori. Al 55’ Corini effettua un doppio cambio: Di Mariano e Vasic rilevano Insigne ed Henderson. Al 57’ ci prova Vasic per il Palermo; Lund crossa in area e il numero 20 colpisce di testa ma non trova la porta. Al 60’ va di scena un copione già visto: il Modena trova il gol del pari segnato da Abiuso. Al termine di un’azione che ha visto Corrado battere in porta e Pigliacelli respingerla; il numero 90’ stacca di testa e non sbaglia.

Al 70’ Pigliacelli e Nedelcearu quasi pasticciano in area, la palla “fortunatamente” termina in angolo. L’uscita di Insigne, uno dei migliori durante il primo tempo, ha spento di fatto la manovra offensiva del Palermo che nella prima mezz’ora della ripresa fatica un po’ troppo ad arrivare nell’area di rigore avversaria. Al 74’ Corini mescola ancora le carte ed effettua un doppio cambio: in attacco si rivede Soleri al posto di Di Francesco, sulla fascia Lund fa spazio ad Aurelio. Al 79’ ci prova ancora Vasic e saltare di testa ma la palla colpisce la traversa. All’84’ Di Mariano crossa in area e trova Brunori, il numero 9 stacca di testa ma Gagno non si lascia sorprendere. Ed è proprio Brunori a lasciare il posto a Mancuso all’85’. All’86’ da una rimessa laterale nasce un’azione criptica: Di Mariano crossa in mezzo, Soleri di testa spinge in porta, ma una serie di rimpalli e respinte sulla linea negano il gol ai rosanero. GOOOOOOL PALERMO!!! Soleri mette la parola fine al match; il numero 27 sfrutta un passaggio di Segre e in scivolata supera Gagno. L’attaccante romano, in vena di dire la sua si replica e allo scadere dei cinque minuti di recupero mette a segno il gol del 4-2. La rete viene annullata per fuorigioco, ma il Var interviene e lo convalida. Esplosione di gioia al Barbera.

IL TABELLINO

PALERMO: Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund (Dal 74’ Aurelio); Henderson (Dal 55’ Vasic), Gomes, Segre; Insigne (Dal 55’ Di Mariano), Brunori (Dall’85’ Mancuso), Di Francesco (Dal 74’ Di Mariano). A disposizione: Nespola, Kanuric, Buttaro, Aurelio, Mateju, Vasic, Ranocchia, Coulibaly, Mancuso, Di Mariano, Soleri, Valente. Allenatore: Corini.

MODENA: Gagno; Ponsi, Zaro, Pergreffi, Corrado; Magnino (Dal 46’ Strizzolo), Gerli, Battistella; Tremolada; Manconi, Gliozzi. A disposizione: Seculin, Vandelli, Vukusic, Cotali, Cauz, Palumbo, Riccio, Bozhanaj, Mondele, Falcinelli, Strizzolo, Abiuso. Allenatore: Bianco.

ARBITRO: Kevin BONACINA (Bergamo) AA1: Emanuele PRENNA (Molfetta) AA2: Mattia POLITI (Lecce) IV Ufficiale: Fabio Rosario LUONGO (Napoli) VAR: Daniele CHIFFI (Padova) AVAR: Giampiero MIELE (Nola).

MARCATORI: Segre all’8’, Battistella al 32’, Brunori al 36’, Abusio al 60’, Soleri al 90′, Soleri al 90’+5′

NOTE: ammoniti Ponsi, Tremolada, Pergreffi e Brunori