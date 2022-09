Dario Mirri sarà ospite il 27 e 28 settembre al Social Football Summit. Un evento dedicato alla condivisione di conoscenze e networking su Digitale, Marketing, innovazione e tecnologia nel calcio.

Il presidente del Palermo interverrà come relatore presso lo Stadio Olimpico di Roma.

Ecco l’annuncio:

Announcement 🗣 Confirmed Speaker

✔️ The President of @Palermofficial Dario Mirri will be present at the Social Football Summit.

✔️ Il Presidente del Palermo F.C., Dario Mirri, sarà presente al Social Football Summit.#SFS22 pic.twitter.com/pYMsMsBQEr

— Social Football Summit (@SF_Summit) September 14, 2022