L’ex rosanero Simone Colombi, oggi portiere della Reggina nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’attuale momento del club calabrese.

Ecco le sue parole:

«Siamo un gruppo forte con un allenatore molto bravo, io non mi stupisco dei risultati perché vedo il grande lavoro che facciamo in settimana. La squadra – ha proseguito – è stata costruita molto bene, bisogna fare i complimenti alla società, al direttore sportivo e all’allenatore. Abbiamo una rosa di qualità e forte in tutti i reparti. C’è grande rispetto tra di noi, chi va in panchina non mette il musso, tutto vogliono mettere in difficoltà l’allenatore nelle scelte. Il sostegno ed il calore della gente è gratificante, anche se il campionato è lungo e difficile. Con Ravaglia – ha spiegato – c’è solo una sana rivalità: l’obiettivo è che tutta la squadra vinca».