Palermo, martedì 4 marzo “meet & greet” da Alcott in via Ruggero Settimo

Il club rosanero a caccia di entusiasmo. Dopo le due vittorie consecutive contro Cosenza e Brescia, il club rosanero cerca una lenta risalita in classifica ma soprattutto è già concentrato per la delicata prossima sfida contro la Sampdoria a Marassi. Domani 4 marzo alle ore 18.30, come riportato dal club mediante una stories Instagram, i calciatori incontreranno i tifosi presso il negozio Alcott in via Ruggero Settimo 1. In alto la foto:

