Il campionato di Serie C è ancora nel vivo, con il secondo turno nazionale dei playoff ancora in corso, ma il calciomercato si avvicina e all’apertura ufficiale mancano 31 giorni.

Alcune società si stanno già muovendo in vista della prossima stagione e vanno alla ricerca di rinforzi. Lo stesso farà il Palermo che, però, prima dovrà guardarsi dall’assalto ai propri calciatori che potrebbero presto andare via.





Uno di questi, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, è il difensore classe 2000 Bubacarr Marong, ma non è il solo. Nel mirino di tre società (due che militano in Serie C, una in Serie B) è finito Ivan Marconi. Il difensore, nella stagione appena trascorsa, è stato uno dei perni della difesa di Boscaglia prima e Filippi dopo, come dimostrano le 25 presenze in campionato e le 4 nei playoff, per un totale di 2162 minuti giocati, che lo posizionano al quinto posto per minutaggio in rosa. Nonostante questo, però, non è detto che il difensore bresciano rimanga in Sicilia.

Questo perché il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022 e la sua volontà è quella di giocare ancora in rosanero, ma prima, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, vorrà rinnovare il contratto. Per questo motivo nei prossimi giorni tra la dirigenza di viale del Fante e l’entourage del calciatore si parleranno e metteranno sul tavolo le proposte arrivare compresa la richiesta di rinnovo contrattuale. Se questa non verrà accolta il Palermo perderà certamente uno dei suoi leader difensivi.