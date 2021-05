Il campionato del Palermo è terminato da pochissimi giorni, ma è già tempo di bilanci e di calciomercato. La società rosanero dovrà programmare la prossima stagione e dovrà farlo senza il sostengo di Di Piazza, che il prossimo 11 giugno recederà dalle proprie quote.

Per far fronte agli impegni futuri la dirigenza sarĂ costretta, se non dovesse trovare un nuovo socio, a cedere qualche elemento che ha ben figurato in questo campionato. Tra questi, come ormai noto, c’è l’attaccante classe 2000 Lorenzo Lucca, ma non è il solo. Nel mirino di un paio di societĂ di Serie C e della Ternana appena promossa in Serie B, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, è finito il difensore Bubacarr Marong.





Il gambiano, che sembrava tagliato fuori dopo il ritiro estivo prima del ripensamento da parte della dirigenza, era al suo primo campionato da professionista, concluso collezionando 5 presenze in campionato e 4 nei playoff, impressionando positivamente tutti per la sicurezza con la quale ha sempre giocato.

Il calciatore e il suo entourage, prima di sedersi al tavolo con le societĂ interessate, vorranno capire le intenzioni del Palermo, club con il quale Marong ha un altro anno di contratto.