Sfortuna in casa Palermo.

Alberto Almici non sarà a disposizione per le prossime partite del Palermo.





Secondo quanto riporta “Gds.it”, il terzino, infortunatosi nel corso del match contro la Viterbese, è in attesa della risonanza magnetica che attesterà realmente le sue condizioni e l’entità dell’infortunio ma è certo che Almici non tornerà in campo prima del 2021. Stop di almeno due mesi.