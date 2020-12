Novità riguardo all’esame di italiano di Suarez.

Oggi, come riporta “Calcioweb.eu” è arrivato il provvedimento nei confronti della rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli, la sospensione è stata di 8 mesi. Anche la Juventus è coinvolta, nel dettaglio la dirigenza bianconera si era attivata per accelerare il riconoscimento della cittadinanza italiana, sono state ipotizzate nuove ipotesi di reato. Suarez conosceva già i contenuti della prova, secondo quanto ricostruito. Anche i dirigenti bianconeri sarebbero indagati.





Dopo lo scandalo passaporti del 2001, nel codice della Federcacio è stato inserito un articolo sull’ottenimento di cittadinanza atti ad eludere le norme. Stabilisce che “le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9”. In caso di responsabilità oggettiva potrebbe essere punita con una multa, situazione ben più seria per responsabilità diretta con penalizzazione, retrocessione o esclusione dai campionati.