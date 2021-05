L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul futuro del Palermo.

Ci saranno dei sicuri partenti e poi delle situazioni da valutare che dipenderanno anche dalla forza finanziaria del club e di un progetto che potrebbe essere ridimensionato.





Giocatori come De Rose, Valente, Kanoute, Luperini, Odjer e Marconi dovrebbero costituire l’ossatura della prossima squadra. Ai saluti gli elementi arrivati in prestito: Rauti, Palazzi, Fallani e Corrado. Il primo verrĂ valutato dal club piemontese, prima di rimandarlo in prestito (ancora in Sicilia?).