L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla situazione societaria del Pescara.

A breve potrebbe entrare un nuovo azionista, ma il nome è top secret. Si tratterebbe di un imprenditore non abruzzese che rileverebbe il 20% delle quote. Nelle ultime ore si è parlato di un incontro con l’imprenditor Kim Dae Yung, noto per aver partecipato all’asta per la Sambenedettese.





Per l’assetto dirigenziale si fa il nome dell’ex rosa Fabio Lupo.