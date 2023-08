L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

In difesa l’obiettivo numero uno, non semplice da raggiungere, rimane Corrado, per il quale resta viva la concorrenza di Sassuolo e Genoa. L’alternativa potrebbe arrivare anche in questo caso dal Cfg, ma nel frattempo ha leggermente ripreso quota il nome di Beruatto: l’urgenza di coprire il buco a sinistra potrebbe infatti spingere la proprietà a un sacrificio economico.

Il terzino del Pisa era cercato pure da Bari e Parma, che però sembrano aver scelto altre piste (Koutsoupias per i pugliesi e Di Chiara per i ducali, che contrariamente ai rosa non vogliono aspettare il tribunale amministrativo); resta viva per lui anche l’ipotesi Bologna, che però sta valutando diversi profili tra Italia e campionati esteri.

Palermo, a rischio l’affare Morutan: il Pisa irrompe sul rumeno. Le ultime

Palermo, Prati e Morutan si complicano: Rinaudo prepara il piano B