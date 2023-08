L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui segnali positivi del match contro il Cagliari.

La stagione e iniziata esattamente com’era finita, con un pieno di rimpianti. Col Brescia erano svaniti i play-off all’ultima giornata, col Cagliari sono andati in fumo i rigori e la possibilità di passare il tutto in Coppa Italia all’ultimo tiro.

Dispiace, perché il Palermo la prima partita ufficiale ha giocata meglio dell’ultima della passata stagione e avrebbe meritato almeno di andare alla roulette finale degli undici metri. Il gol di Di Pardo è una bella, ma al tempo stesso anche una lezione.

Fallo o non fallo su Soleri, serviva maggiore attenzione su quell’azione finale. Sicuro che Corini la farà rivedere tante volte ai suoi ragazzi in modo da evitare che accada nuovamente da venerdì in poi, quando il Palermo farà il suo esordio in campionato.

Questa prima partita di Coppa Italia ha già spaccato la tifoseria: da una parte ci sono quelli che hanno visto un Palermo propositivo e in palla, dall’altra quelli che rimproverano la solita povertà di gioco.

Come sempre la verità sta nei mezzo, ma non sarebbe onesta non sottolineare che il Palermo affrontava una squadra di Serie A e che ha giocato alla pari per 120′.

Il portiere più impegnato non è stato Pigliacelli ma Radunovic, miracoloso almeno in un paio di interventi su Brunori e Vasic.