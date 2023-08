L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che contro il Cagliari è sembrato più squadra.

I segnali che arrivano da Cagliari sono positivi, perché il Palermo è sembrato più squadra rispetto all’anno scorso e perché alcuni dei nuovi hanno dato subito grandi risposte (Vasic appunto e Lucioni). Non va poi dimenticato che siamo solo all’alba della nuova stagione è, quindi la condizione fisica – soprattutto di alcuni giocatori reduci da lunghi infortuni (Stulac, Di Mariano) – non può essere al top.

Detto questo, è chiaro che bisogna anche migliorare. E non solo sul piano dell’attenzione.

A livello di manovra si può fare di più, soprattutto coinvolgendo con più continuità gli esterni alti. I riferimento è soprattutto a Insigne che non è ancora entrato in sintonia con il resto della squadra. Infine c’è il mercato per completare il puzzle. La strada per arrivare a Prati e Morutan s’è fatta in salita, ma il Palermo sostiene di avere pronto il piano B. Il primo a compiacersene sarà Corini. Da un po’ bussa alla porta per avere le pedine che gli mancano.

Palermo: segnali positivi e ritocchi finali