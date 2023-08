Il Palermo torna in città e da oggi si allenerà nel nuovo centro sportivo di Torretta. Giornata storica per la squadra rosanero che questa mattina si è radunata allo stadio in partenza per la nuova struttura.

Non sarà una ripresa degli allenamenti come le altre, non stavolta. Perché il Palermo è tornato in Sicilia dopo 40 giorni circa, perché venerdì si va a Bari per inaugurare la nuora stagione di B ma soprattutto perché i rosa inizieranno a lavorare nella loro nuova casa, fortemente voluta dal City Group e dal presidente Mirri.

L’avvio degli allenamenti è Torretta diventa realtà, con i giocatori che dopo essersi divisi tra Boccadifalco e viale del Fante avranno a disposizione una nuova struttura per preparare le partite, i lavori nel centro sportivo non sono tuttavia finiti, il cantiere tuttora aperto rende impossibile l’accesso a figure esterne alla società per motivi di sicurezza e, per le medesime ragioni, è stato creato un apposito varco per consentire a giocatori e staff di raggiungere direttamente i campi.