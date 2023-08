L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo e in particolar modo sull’affare Morutan.

A rischio anche l’affare Morutan: dopo aver temporeggiato a lungo il Pisa dove il rumeno aveva militato nella scorsa stagione, ha presentato al Galatasaray un’offerta ufficiale per un prestito con obbligo di riscatto tra i 5 e i 6 milioni; una proposta simile a quella del Palermo, che dopo giorni in cui sembrava poter trattare da solo con la società di Istanbul si ritrova di colpo a instaurare un nuovo duello di mercato.

Le alternative più immediate a Morutan sono Rivas. Che però arriverebbe solo dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulla Reggina, e profili legati ad altri club del City Group, che però non scaldano la piazza come quei giocatori già visionati nella scorsa Serie B.

Palermo, Prati e Morutan si complicano: Rinaudo prepara il piano B