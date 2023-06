Nelle ultime ore Daniel Ciofani sarebbe stato accostato al Palermo come possibile vice-Brunori. L’attaccante 37enne della Cremonese è in scadenza contratto e potrebbe cambiare casacca dopo la retrocessione dei lombardi. Secondo La Provincia però non è da escludere una permanenza in grigiorosso per l’ex Frosinone, e nei prossimi giorni le parti potrebbero trovare un’intesa.

Palermo, Mraz non convince. Idea Ciofani per l’attacco