L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

Saric potrebbe essere il tassello finale del mercato di questa estate, ma restano gli ultimi giorni per valutare altri possibili innesti. Rinaudo e Zavagno continuano a lavorare sul profilo di un vice-Brunori, ma finora si registrano sondaggi.

Quello per Mraz dello Spezia non sembra aver convinto più di tanto, mentre nelle ultime ore è emerso anche il nome di Ciofani della Cremonese. Difficile anche lui, per vari motivi, senza dimenticare che entrambi porterebbero a 20 il totale degli over, in caso di mancate cessioni.