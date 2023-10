Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in sala stampa in vista del match contro il Lecco.

Ecco le sue parole:

«Sicuramente il calcio da fuori può essere una soluzione per sbloccare le gare, così come può esserlo la punizione ed è stato bravissimo Stulac lunedì se riesci ad ottimizzare il tiro in porta può divenentare qualcosa di straordianrio. Lavoriamo sulla finalizzazione con gli attaccanti che devono trovare velocemente il tiro. I gol arrivano e continuamo a sviluppare questo. Bonazzoli? Conosco Emiliano da calciatore, se l’hanno scelto significa che ha competenze e qualità per mettere in campo la squadra bene».