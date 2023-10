Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in sala stampa in vista del match contro il Lecco.

Ecco le sue parole:

«Gol preso dalla stessa mattonella? I nostri appena sono dentro l’area o al limite mettono le mani dietro e questo non ti permette di essere così aggressivo come dovresti, ho detto spesso che tutti devono sentirsi titolari e avere minutaggio durante la gara significa questo, essere titolari. Abbiamo una buona organizzazione e dei buoni dati, più si andrà avanti più il campionato diventerà difficile. Vasic è giovane e deve migliorare, potrebbe essere una soluzione per domani. I gol arrivano anche dalla panchina perché i giocatori si sentono importanti e con le squadre lunghe puoi prendere spazio. Quando accadono delle cose i calciatori pensano possano accadere nuovamente».