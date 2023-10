Il tecnico del Lecco, Bonazzoli, ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole in vista della sfida contro il Palermo:

«Pari tra Palermo e Spezia? Non dobbiamo guardare le altre squadre, il Cosenza ha vinto e altre hanno perso. Dobbiamo fare la nostra partita, accorta e concentrata fino alla fine spinti da un umore diverso rispetto alle altre gare. Non c’è stato un piccolo appagamento dopo la vittoria, i ragazzi si sono impegnati subito con la prospettiva di Palermo perché vogliono continuare a fare punti e dare continuità alle ultime prestazioni. Si sono allenati con la testa giusta per andarsela a giocare. La classifica dello Spezia, rispetto alla rosa che ha, è bassa perché sono appena scesi dalla Serie A: hanno fatto una buonissima gara, chissà che non si vada noi in vantaggio; s’ipotizza, noi andremo a fare la nostra partita contro una squadra fortissima. Ce la giochiamo senza paura. A Palermo una statistica positiva? Cercheremo di portarla avanti, senza paura e senza atteggiamento rinunciatario. Quando si può giocare va fatto senza timori: sono veloci davanti, dietro tutti ti concedono qualcosina».