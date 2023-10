Il tecnico del Lecco, Bonazzoli, ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole in vista della sfida contro il Palermo:

«Sappiamo di affrontare una squadra che lotterà fino alla fine per vincere il campionato o arrivare quantomeno terza. La gara è stimolante, troviamo una delle tre squadre più forti in uno stadio particolare e con ventimila persone. Noi veniamo da una vittoria importantissima e sofferta, che ci ha dato morale e fiducia nei nostri mezzi. Bianconi ha sicuramente recuperato, Di Stefano non ce la farà per la botta al piede; la ferita non gli permette di calciare. Marrone ha recuperato, gli altr ragazzi usciti con degli acciacchi sono recuperati. Vedremo se apportare qualche modifica, ma l’idea è di continuare sulla partita di martedì».